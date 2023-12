“Camminata Rosa“: "E’ un piacere esserci"

"E’ una corsa speciale, che dà spazio alle donne e lo fa da sempre, anche prima di questa attuale fase storica". Ci sarà anche Raimonda Nieddu del Gruppo Sportivo Lammari alla “Camminata Rosa“, oltre 500 i partecipanti, tra famiglie, studenti e bambini, al via oggi a Fiumicino, la gara non competitiva di quattro chilometri dedicata alle donne e contro la violenza di genere. Tutti indosseranno una bandana rosa. L’appuntamento, che ha l’obiettivo di coinvolgere giovani alunni, genitori e cittadini nell’importante battaglia contro i femminicidi, è abbinato per la prima volta alla tradizionale “Best Woman“, la corsa podistica nazionale di 10 chilometri il cui start sarà alle 9.30 in via Lorenzo Bezzi a cura di Asd Atletica Villa Guglielmi in collaborazione con Aeroporti di Roma, e giunta alla 31ª edizione.

Oltre 1.400 gli atleti al via, dei quali 400 donne. Tra queste la portacolori del Gruppo Sportivo Lammari. "Sono felice di essere qua, nel 2019 ero arrivata terza e quindi gli organizzatori si sono ricordati di me, fu l’ultima edizione prima del Covid e questa è la prima post pandemia. E’ un piacere esserci, per il significato che questa manifestazione assume. Tra l’altro - conclude Nieddu - ho avuto un’annata difficile, con problemi fisici, ma volevo partecipare". Nell’albo d’oro figurano campionesse come Laura Fogli e Sofia Yaremchuk. Tra i top runners al via Mohad Abdikadar Sheikh Ali, dell’Aeronautica Militare, arrivato in Italia nel 2006 dal nord est della Somalia teatro di guerra civile permanente. Cittadino italiano con lo status di rifugiato.

