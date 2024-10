Camminare contro le malattie. Un progetto per tutta la comunità: "Benefici fisici e psicologici"

Camminare insieme per risolvere l’incidenza delle malattie croniche: è questo l’obiettivo che vuole raggiungere il nuovo progetto lanciato dalla Medicina dello Sport dell’azienda USL Toscana Nord Ovest insieme al Comune di Borgo a Mozzano e alla Caritas. Si tratta di un vero e proprio gruppo di cammino che unisce persone di ogni età e in ogni condizione fisica, malati cronici, anziani, cittadini che desiderano svolgere un’attività fisica divertente e poco impegnativa, in passeggiate lungo il territorio. Il progetto, il primo a partire in Mediavalle, è stato presentato ieri mattina dal sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, dall’assessora Simona Girelli, dal direttore della Medicina dello Sport, dottor Carmine di Muro, e da Melide Giannasi, in rappresentanza della Caritas. "Siamo orgogliosi e felici - commentano Andreuccetti e Girelli - di poter ospitare sul nostro territorio il primo progetto di questo tipo. Sono tante le possibilità che Borgo a Mozzano offre passeggiate poco faticose ma rigeneranti".

"Camminare in compagnia – spiega il dottor Di Muro – è una delle attività più semplici, economiche, divertenti e alla portata di tutti. Studi scientifici hanno dimostrato come questa attività possa aiutare a rimanere o tornare in salute dal punto di vista non solo fisico, ma anche psicologico in considerazione dei vantaggi portati dalla socializzazione che una camminata di gruppo porta con sé. Una attività fisica regolare, soprattutto se praticata insieme ad altri contribuisce inoltre a ridurre stress, ansia e tendenza alla depressione, considerando che la sedentarietà è uno dei mali più subdoli e diffusi dei nostri tempi." "Il progetto "Stare insieme in allegria" del centro Ascolto Caritas Borgo a Mozzano, insieme a Don Francesco Maccari, ha subito accolto questa collaborazione con entusiasmo - ha aggiunto Melide Giannasi, in rappresentanza della Caritas -. Camminare insieme, oltre ad essere fondamentale per la salute, è un ottimo viatico per la socializzazione e per contrastare l’isolamento che può verificarsi in particolari territori e condizioni". Ente capofila sarà proprio l’azienda USL Toscana Nord Ovest, supportata dal Comune di Borgo a Mozzano, mentre la Caritas sarà l’ente ‘attivatore’ del progetto. La partecipazione è libera e gratuita.

Marco Nicoli