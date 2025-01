Camion ribaltato di fronte al McDonald’s. Traffico in tilt ieri mattina in viale Europa

Traffico caos ieri mattina sul viale Europa a San Concordio dove un camion si è ribaltato sul fianco all’altezza dello svincolo di Lucca ovest, in direzione Firenze, in pratica vicino al McDonald’s. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e il personale della società Autostrade. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a far uscire l’autista dal mezzo per poi affidarlo alle cure dei sanitari già presenti sul posto.

L’incidente poteva avere conseguenze ben più serie, anche se ovviamente il transito veicolare della zona è andato a lungo in tilt. Il sinistro è avvenuto intorno alle 9 di mattina, le cause e la dinamica sono ancora in corso di accertamento. L’episodio è subito rimbalzato sui social dove c’è chi ha colto subito l’occasione per ribadire se sia possibile “che nel 2025 i camion continuino a transitare vicino alla città“. Gli esempi, e i disagi relativi, non mancano. L’altro giorno un tir, fermo probabilmente per un guasto tecnico alla rotatoria di via Civitali a San Marco, ha bloccato per parecchio tempo i viali di circonvallazione.