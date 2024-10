Caminetti da domani scatta il divieto

Nel rispetto delle norme regionali, il Comune di Lucca e quelli dell’area vasta lucchese hanno adottato il Piano d’Azione Comunale d’Area che prevede l’emissione di ordinanze contenenti i seguenti divieti per il periodo critico 1° novembre - 31 marzo tra cui il divieto di effettuare, a un’altitudine inferiore a 200 metri s.l.m., la pratica dell’abbruciamento dei residui vegetali all’aperto derivanti da attività agricole e forestali; il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse (anche i focolari aperti) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle”, posti a un’altitudine inferiore a 200 metri s.l.m., esclusi i generatori di calore che rappresentino l’unico sistema di riscaldamento e di cottura cibi dell’abitazione in cui sono ubicati; l’introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie in abitazioni, pubblici esercizi e edifici pubblici.