Camelie, record storico Ben 18mila presenze per la grande mostra Ecco le nuove date

Record storico della manifestazione, con 18mila presenze complessive, 110 bus, la metà provenienti dall’estero. Sono i numeri della mostra delle camelie 2023. Il primato precedente risale al 2022, quando alla manifestazione parteciparono 12mila persone in sei giorni. Un incremento del 50 per cento che assume ancor più valore, soprattutto se si considera che questa 34esima edizione, a differenza di un anno fa, è stata condizionata anche dalle condizioni meteo non proprio favorevoli.

Per un mese, quindi, su Pieve e Sant’Andrea di Compito si sono accesi i riflettori internazionali. Come per il pre congresso mondiale. Il Camellietum Compitese ha ospitato infatti il pre-congresso mondiale che l’International Camelia Society organizza ogni quattro anni. Circa un centinaio i cameliofili presenti e provenienti sia da Paesi extra-europei (Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Cina e Giappone) sia dall’Europa (Svezia, Belgio, Portogallo, Francia, Germania, Inghilterra).

Più che raddoppiate anche le visite al camelieto nei giorni infrasettimanali. Alla Mostra – organizzata dal Centro Culturale Compitese insieme al Comune di Capannori, grazie anche al sostegno della Fondazione Crl e di molte altre realtà del territorio – hanno partecipato non solo appassionati di camelie, ma anche intere famiglie, che hanno apprezzato la proposta di un’offerta completa.

Alla bellezza multicolore del camelieto, coi suoi tappeti fioriti, si sono sommati cibo della tradizione, musica, mostre, visite guidate, percorsi esperienziali (dalla cerimonia del tè alle passeggiate in sella all’asino) e animazione per bambini. E intanto già si guarda al futuro: la prossima rassegna, quella autunnale, si terrà nei fine settimana 14-15, 21-22, 28-29 ottobre 2023; quella primaverile nei week-end 9-10, 16-17 e 23-24 marzo 2024.

Fotoservizio Alcide

Massimo Stefanini