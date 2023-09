Cambio al vertice di Banco Bpm. Nomina per Marco Giorgio Valori

Marco Giorgio Valori è il nuovo responsabile della Direzione Territoriale Tirrenica di Banco Bpm. Valori raccoglie l’eredità di Adelmo Lelli che, dopo oltre quattro anni trascorsi alla guida della direzione lucchese, andrà a ricoprire la carica di responsabile della Direzione Emilia Adriatica a Modena. Classe 1966, nato a Milano, Valori nel corso della sua trentennale carriera nel mondo del credito ha operato nella rete commerciale assumendo ruoli di crescente rilievo sia in ambito privati sia in ambito imprese. Tra questi, quello di responsabile commerciale della Direzione Territoriale Centro Sud nel 2018 e, a seguire, della Direzione Lodi, Pavia, Liguria dall’ottobre 2021ad oggi. Valori assume la responsabilità della Direzione Territoriale Tirrenica costituita da 4 aree territoriali e 5 centri imprese retail per oltre 130 filiali dislocate in Toscana e in Umbria.

Confermata la squadra che lo supporterà sul territorio, composta dal responsabile commerciale della Direzione Elisabetta Guerrieri e dai responsabili di Area Francesco Pujia (Area Lucca-Massa), Paolino Donnarumma (Area Firenze-Prato-Umbria), Samuele Picchioni (Area Livorno-Grosseto) e Mauro Biffi (Area Pisa).

"Il nuovo incarico mi rende davvero orgoglioso perché è l’occasione per dare il mio contributo a una squadra competente e professionale composta da quasi 1300 colleghe e colleghi, in un territorio così stimolante e ricco di opportunità come quello toscano-umbro. – commenta Valori – Questa nuova sfida arriva dopo un’esperienza molto positiva nell’area Lombardia Sud e Liguria che mi ha dato tanto portandomi qui oggi: in un’area di radicamento storico del gruppo, con quote di mercato intorno al 20% a Lucca, Pisa e Livorno e che ha l’ambizione di crescere anche nei territori vicini. Qui, Banco BPM, nel solco tracciato dalla Cassa di Risparmio, ha sostenuto le famiglie e contribuito alla nascita di molte imprese supportandole anche nei momenti più difficili e il mio impegno sarà quello di proseguire su questa rotta in sinergia con tutti gli attori del territorio".

L’incarico affidato a Marco Giorgio Valori si inquadra in un ciclo di nomine che interessa le posizioni di vertice di alcune direzioni territoriali, strutture e società del Gruppo, e si inserisce nel programma di costante valorizzazione professionale delle persone di Banco Bpm assicurando allo stesso tempo continuità e qualità all’azione di presidio dei territori. Tra le nomine si segnala anche quella di Elena Pieracci, originaria di Altopascio (LU), che assume l’importante carica di responsabile della Direzione Territoriale Novara e Nord-Ovest.