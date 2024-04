Calzedonia cerca personale. Posti anche da Signorvino

Il gruppo Calzedonia ricerca personale in Toscana. Tra i profili richiesti: visual merchandiser, district manager, modelle per prove fitting interne, un laureato in economia e management, ingegneria gestionale o per l’ambiente e il territorio da inserire come specialista per la sostenibilità.

Per il marchio Signorvino il gruppo seleziona specialisti del vino, preferibilmente con diploma di sommelier, degustatore Ais, Onav, Wset. Per il nuovo punto vendita Signorvino in Santa Maria Novella a Firenze si ricercano addetti alla sala. All’outlet di Barberino di Mugello e a quello in Valdichiana, sono vacanti posti nel profilo di addetto alle vendite, sia part che full time, per i marchi Calzedonia e Falconeri. Per informazioni e per candidarsi: careers.calzedoniagroup.com/it-IT