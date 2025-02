Calendario storico-artistico alla chiesa di Sant’Antonino. Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia di Varliano

Per l’undicesimo anno a Varliano di Giuncugnano è stato pubblicato un calendario storico-artistico che quest’anno porta in primo piano un dipinto raffigurante una Natività con l’adorazione dei pastori, presente nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino martire. L’opera è di autore ignoto ed è attribuita al XVIII secolo. L’iniziativa, come ogni anno, è partita dalla dottoressa Giuseppina Mannaioli, origianaria di Varliano e oggi residente a Pisa. Le immagini sono opera del fotografo romano David Panone. Il ricavato della vendita del calendario viene ogni anno devoluto alla parrocchia di Varliano, guidata dal don Marino Salotti.

Dino Magistrelli