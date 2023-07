Caldo Estremo a Lucca, Quiriconi, "Attenzione e Buon Senso" per Affrontarlo

"In giornate come queste serve molta attenzione, specialmente per le condizioni metereologiche estreme". Umberto Quiriconi, presidente dell’ordine dei medici della provincia di Lucca, spiega come affrontare il caldo estremo, visto che ieri in città sono stati registrati 37 gradi.

"Le indicazioni sono sempre le stesse, e in cima a tutto c’è il buon senso e l’attenzione - spiega Quiriconi -. Perchè con questo caldo c’è bisogno di reintegrare molti liquidi, almeno due litri al giorno, e possibilmente assumere sali di potassio o magnesio. L’attività fisica deve essere svolta con attenzione, naturalmente con dell’allenamento, e cercando di non esagerare con gli sforzi, stando attenti alle ore più calde della giornata. Inoltre, come consiglio sempre valido, c’è quello di monitorare la salute con esami del sangue e accertamenti vari, come quelli per la funzionalità cardiaca. Se le condizioni sono proibitive, serve sempre più attenzione".

ia.na.