Calcio, atletica e anche padel. Ecco i corsi delle società sportive

Prenderanno il via il primo ottobre gli oltre 40 corsi sportivi del Comune di Capannori 2024-2025 in sinergia con le associazioni. Le attività sportive proposte spaziano dal fitness a discipline più classiche come calcio, pallavolo, basket fino alle più recenti come il padel. Le iscrizioni sono aperte. "E’ con soddisfazione che anche quest’anno proponiamo un programma molto ampio e per tutte le età - afferma l’assessora allo sport Serena Frediani - l’obiettivo è promuovere l’attività fisica sul territorio e il benessere psico-fisico delle persone e, nello stesso tempo, i valori legati alla pratica sportiva accessibile a tutti. Ringrazio tutte le associazioni". ASD Estate Giovani proprone Badminton, calcio, zumba, [email protected]; ASD FC Brugal APS: Padel (6-10 anni, 10-16 anni) [email protected]; ASD Gym Star: attività fisica adattata A.F.A. avviamento alla danza, ginnastica ritmica 6-7 anni, 8-10 anni e over 18, minivolley e volley femminile [email protected]. ASD Hagakure Karate: karate per bambini e adulti, autodifesa donne, [email protected]; ASD My Time: zumba, functional training, pilates, aerofantasy, balli di gruppo [email protected]; ASD Nuova Cobra: Attività Fisica Adattata A.F.A. [email protected]; Uisp-Comitato territoriale Lucca Versilia: danze tradizionali popolari, luccaversilia @uisp.it ; ASD Pallavolo Nottolini, [email protected] ; ASD Pegaso: atletica leggera (6-14 anni), ginnastica psicomotoria (4-5 anni),[email protected]; ASD Polisportiva Libertas Lucca ‘Irene Bacci’: Little Tik Tok Dancers, danza moderna, pilates, difesa persona, attività motoria adulti A.F.A. [email protected]; ASD Sport & Fun: Multi Sport [email protected].; ASD/A.I.C.I.S. Armonia: cardio-pilates, total body, pilates, ginnastica dolce A.F.A. [email protected]; DRK Sport ASD: minibaseball (6-8 anni), baseball prime basi (9-12 anni), gioco baseball (13-16 anni), [email protected]; US Città di Capannori ASD: mini basket, basket, [email protected]. Anche per quest’anno le tariffe dei corsi sono invariate e sono comprese tra 125 e 160 euro per 7 mesi.

I corsi si svolgeranno dal primo ottobre 2024 al 30 aprile 2025. Per le iscrizioni contattare direttamente l’associazione del corso scelto. Info 0583 428354; [email protected] Massimo Stefanini