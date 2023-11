Altra importante medaglia, questa volta di bronzo, per i due giocatori lucchesi David Bonaventuri (Montefegatesi) e Paolo Capasso (Lucca), atleti dello Sporting Amp Football e della Nazionale Italiana calcio amputati. La squadra dove militano nel campionato di serie A, campione d’Italia in carica, ha centrato un risultato storico, conquistando un meritato terzo posto nella Champions League 2023, disputatasi ad Estepona in Spagna, la competizione per team più importante al mondo. Nella finale 3°-4°posto i giocatori di mister Palazzi si impongono con un perentorio 3-0 contro i campioni inglesi del Portsmouth. Per lo Sporting Amp Football è stata una gran bella esperienza, la prima in Champions, con prestazioni di alto livello che ha visto la squadra, dove militano i due portacolori lucchesi, lottare contro le migliori formazioni d’Europa. La formazione di Bonaventuri e Capasso è uscita in semifinale contro la squadra turca che ha poi vinto la Champions League. Ottimo torneo per Paolo Capasso, autore di 4 reti, ormai diventato decisivo per lo Sporting e per il movimento Italiano. Sfortunato Bonaventuri subito infortunato durante la prima partita contro il Wisla Cracovia. Da segnalare anche la prestazione di Daniel Priami il portiere della squadra di mister Palazzi, livornese, ma lucchese di adozione in quanto fa parte del team della Lucchese dove svolge il ruolo di allenatori dei portieri nel settore giovanile.

Marco Nicoli