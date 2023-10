Caffè delle Mura. Pronto il secondo bando per cercare un gestore

Caffè delle Mura, secondo tentativo. Dopo l’asta andata deserta nel giugno scorso, la curatela fallimentare della Grb srl, di concerto con il giudice delegato, è a un passo dall’indire una seconda asta per aggiudicarsi l’affitto di azienda dello storico locale, da anni alle prese con una infinita serie di contenziosi giudiziari. Nel giugno corso, nessuno intese prendere parte al bando che prevedeva un affitto di azienda per un anno, e che senza disdetta sarebbe stato possibile rinnovare di sei mesi in sei mesi, a un canone annuale pari a 54mila euro. Ora, il secondo tentativo, che non potrà che prevedere, come disposto dalla legge, un affitto di partenza (con offerte destinate a crescere di duemila euro in duemila) inferiore a quello proposto a inizio estate. Lo si saprà con esattezza al momento in cui il bando verrà reso noto.

"Le cause legali hanno sicuramente scoraggiato gli interessati – aveva commentato al momento della prima asta il curatore fallimentare Carla Saccardi – cause che non si contano quasi più: mi pare siamo a 8-9, compreso anche un ricorso al Tar, tutte intentate non dalla curatela che semmai deve sopportare i costi degli avvocati".

Ora, però, una delle questione che ostacolavano il buon esito della trattativa sarebbe stata rimossa, quella che riguardava la presenza nei locali di una cucina, oggetto a sua volta dell’ennesimo contenzioso e non nella disponibilità della curatela: il giudice ha ora dato il via libera alla sua rimozione e dunque gli interessati potrebbero disporre completamente della struttura senza dover gestire anche la problematica sull’uso della cucina.

Come accennato, il Caffè delle Mura è da anni coinvolto in una lunga sequenza di vicissitudini giudiziarie terminate con il fallimento di una delle società, la Grb srl, che il giudice ha ritenuto in prima istanza aver titolo per affittare l’azienda nonostante l’opposizione della società Antico Caffè delle Mura gestita dalla famiglia Barsotti, come della famiglia Barsotti era la stessa Grb prima del fallimento. La sentenza del secondo grado è attesa per il 2024 e non a caso la curatela ha ipotizzato sin dall’inizio l’affitto per un anno.

Fabrizio Vincenti