Cade dalle scale nel ristorante e sbatte la testa, portato in ospedale con l’elicottero

Coreglia Antelminelli (Lucca), 21 settembre 2023 – Intervento di Pegaso 3 questa sera in Lucchesia per una caduta avvenuta in un ristorante di Coreglia. Un uomo di 49 anni, pare a causa del cedimento di uno scalino in marmo, è caduto dalle scale da un’altezza di circa 4 metri. Immediati i soccorsi con la chiamata al 112 delle 19.45 circa.

L’uomo, che sarebeb un parente dei proprietari, ha battuto la testa e riportato un trauma cranico ma non avrebbe perso conoscenza e questo fa ben sperare. Sul posto per i soccorsi, l’ambulanza India con infermiere a bordo della Misericordia del Barghigiano giunta dal Pet di Fornaci, che ha richiesto l’intervento di Pegaso poi atterrato allo stadio Moscardini di Barga abilitato per gli atterraggi notturni. L’uomo è stato quindi trasferito al pronto soccorso di Cisanello in codice giallo.