Cabina di coordinamento del PNRR. Prefettura: un piano di azione per l’attuazione dei programmi

E’ stata istituita presso la Prefettura di Lucca la Cabina di Coordinamento territoriale con l’obiettivo di definire il piano di azione per l’attuazione dei programmi e degli interventi del PNRR in ambito provinciale, così come previsto dall’art. 9 del D.L. n. 19/2024 convertito con modificazioni dalla Legge 56/2024 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. La Cabina, presieduta dal Prefetto di Lucca, Giusi Scaduto, è composta dal presidente della Provincia, un rappresentante della Regione Toscana, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato e il sindaco di Lucca, con riserva di integrazione con i rappresentanti dei Comuni nonché delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale.

Lunedì si è tenuta la riunione di insediamento di tutte le Cabine di Coordinamento del territorio nazionale istituite ai sensi del citato articolo. E’ stata coordinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione del PNRR Raffaele Fitto. Nel corso dell’incontro sono state definite dal Presidente del Consiglio e dai Ministri intervenuti le linee programmatiche e le direttrici di azione che dovranno essere perseguite dalle Cabine di Coordinamento. Tali indicazioni e strategie, che saranno poi formalizzate in specifiche Linee guida, hanno lo scopo di rafforzare la rete istituzionale e le sinergie fra le diverse amministrazioni coinvolte per superare le eventuali criticità e veicolare le buone prassi.