Buchignani presenta il suo ultimo libro: "La spilla d’oro"

Domani alle 18 ad "Artémisia" a Tassignano, appuntamento con la presentazione dell’ultimo libro di Paolo Buchignani, "La spilla d’oro". A dialogare con l’autore Isabella Tobino presidente della Fondazione Tobino mentre coordinerà l’incontro il professor Paolo Razzuoli. Narratore protagonista del libro, Lapo che, nel corso dell’emergenza sanitaria a causa della diffusione del Coronavirus (l’ambientazione della storia è nella primavera 2020) si chiede il motivo per cui gli accada così spesso di pensare al padre. "E’ l’inizio di un viaggio a ritroso - si legge nel retrocopertina - in cui passato e presente si confrontano e si illuminano a vicenda. A guidarlo, dapprima alcune foto d’epoca scoperte in un cassetto, poi, soprattutto, la spilla d’oro dalla testa rossa di cui la nonna Esterina si serviva, alla vigilia della Grande Guerra, per difendersi dai molestatori del loggione del Teatro del Giglio di Lucca. Il nipote osserva l’oggetto che, ai suoi occhi, diventa vivo: un’arma che fora i decenni del secolo scorso, un passe-partout per penetrarvi e sviscerarne la drammatica complessità. Ecco allora il richiamo alle origini familiari e sociali".