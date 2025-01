Bruna compie gli anni per la gioia dei familiari e di chi le vuole bene

Tantissimi cari auguri di buon compleanno a Bruna Simonetti (nella foto) di Lucca, che non pochi amici sottolineano essere una persona di rara sensibilità, e che oggi, domenica 26 gennaio, compie gli anni e festeggia con la famiglia. I tanti amici che si stringono intorno a lei in questo importante giorno ricordano anche come siano numerosi i motivi per volerle bene e per dedicarle un pensiero affettuoso e il “buon compleanno“ in questo giorno di gioia. Agli auguri a Bruna Simonetti si unisce naturalmente anche la redazione di Lucca de La Nazione.