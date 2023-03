Briciole di felicità, l’avventura per grandi e piccini

L’appuntamento è per domani alle 17, al Teatro San Girolamo, per uno show che si rivolge a grandi e piccoli (età consigliata: dai 3 anni). Sale sul palco “Briciole di felicità“, uno spettacolo di teatro di figura con 8 muppet a taglia umana in scena (firmati da Marco Lucci) e ambientazioni magiche realizzate con videoproiezioni di illustrazioni originali di Rossana Maggi animate da Maria Elena Fusacchia. Lo spettacolo, ispirato Il Venditore di felicità di Davide Calì e Marco Somà (Kite Edizioni), racconta la storia di una bellissima avventura alla ricerca della felicità.

C’era una volta… un villaggio fatto di casette sospese. Ciascuna di esse rappresenta un micromondo abitato da strani personaggi, accumunati tutti dall’essere soli, isolati, distanti l’uno dall’altro, e per questo inevitabilmente tristi. Arriva in paese un venditore di barattoli di felicità. Gli abitanti li comprano, ma al momento di aprirli scoprono che sono vuoti. Chi avrà rubato loro la felicità? Nel villaggio vive anche Ohibò: lui è diverso dagli altri, lui è felice. Probabilmente è stato lui a rubare la felicità. Inizia così un’avventura alla ricerca della felicità che porterà gli abitanti del villaggio a uscire dalle loro case, a relazionarsi tra loro, a parlarsi e infine a conoscersi davvero. Quando scopriranno il segreto di Ohibò si accorgeranno di aver scoperto il segreto della felicità. Posto unico 5 euro.