Bozzi è medaglia di bronzo

Successi internazionali per il settore giovanile della ASD Esercito - 187 Folgore di Livorno, che ha preso parte alla competizione "Trophy of Serbia - Belgrade Winner", svoltasi domenica scorsa, all’impianto sportivo della capitale Belgrado, in Serbia. Erano 1.258 gli atleti presenti, 11 Paesi esteri rappresentati, 115 club. Questi sono i dati ufficiali registrati dall’organizzazione. Nella specificità del Kumite "combattimento a contatto controllato" maschile, il lucchese Andrea Bozzi ha conquistato la medaglia di bronzo nell’Under 21, categoria di peso, 84 chilogrammi. Una categoria importante in termini di prestanza fisica, ma nonostante ciò, Andrea ha contrastato l’avanzata avversaria esprimendo il potenziale individuale di cui è stato dotato tecnicamente quanto in energica performance agonistica. La trasferta è stata guidata nell’avventura serba, dal "direttore tecnico con le stellette" maestro Antonio Citi.