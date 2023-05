Botta e risposta in Comune "La giunta si dimetta" Michelini declina “l’invito“

Botta e risposta fra Progetto Futuro e il sindaco Paolo Michelini. Esordisce la minoranza, con i consiglieri Claudio Gemignani, Laura Lucchesi e Massimo Betti, arrivando a chiedere le dimissioni dell’attuale amministrazione. "La chiusura delle terme - affermano - è stato un enorme danno di immagine, economico e turistico. Adesso sarà tutto più complicato e costoso per un eventuale nuovo gestore. Noi lo avevamo detto già a giugno che gli stabilimenti termali potevano e dovevano essere riaperti e lo avremmo fatto parzialmente fin da subito." E aggiungono: "Non parliamo poi dei bandi per piscine e tennis: il primo non ancora pubblicato, il secondo pubblicato a metà aprile. Rischiamo di far arrivare turisti e pendolari nella disastrata stazione di Fornoli, dove i lavori sono fermi da mesi. E il Ponte delle Catene con i suoi ritardi? Ogni tanto ci viene detto che non collaboriamo - concludono -: allora è bene che i cittadini sappiano che per avere una risposta ad alcune interpellanze abbiamo atteso mesi e ci siamo dovuti rivolgere al Prefetto. Le dimissioni sono l’unica strada".

La replica del sindaco Paolo Michelini è altrettanto dura se non di più: "Assistiamo alla solita sceneggiata del gruppo Progetto Futuro in stile Betti, doveva rinverdire il suo ego con le solite millanterie sul suo unico mandato da sindaco e poi sonoramente bocciato dai cittadini nelle due successive elezioni amministrative. Il solito ritornello che a ben vedere sono tutte le cose non fatte o fatte male dalle precedenti amministrazioni che vedevano proprio al vertice del Comune le persone che oggi criticano".

"È vero - ammette il sindaco - sono stati anni difficili quelli che hanno vissuto la prima amministrazione e in particolare dal 2022 ad oggi. Alcuni interventi che oggi portiamo a compimento con qualche ritardo sono il frutto di una pesante situazione economica che abbiamo ereditato: indebitamento pesante, poca attenzione alle finanze comunali, debiti enormi che non stiamo qui ad elencare ma se i consiglieri non ricordano li elencheremo in consiglio comunale, sempre che siano presenti, sia di persona che come presenza attiva." "A breve - aggiunge - porteremo a compimento opere importanti: tennis, piscine, scuole, riqualificazioni territoriali, Piazza Circolo dei Forestieri, Villa Ada, Chiesina del Principe, riqualificazioni urbane delle frazioni, miglioramenti energetici. Insomma un’amministrazione la nostra più che mai viva e propositiva, altri interventi sono in progettazione e di prossima divulgazione su importanti finanziamenti del PNRR e regionali. Questione terme: stiamo lavorando ad una soluzione complessiva e risolutiva su un progetto ampio nel quale crediamo che una volta concluso potrà veramente portare sviluppo e benessere".

Marco Nicoli