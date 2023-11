Borse di studio in sua memoria. Ecco i due premi

Media quasi del 30, pubblicazione della tesi, laurea con lode. Sono i profili "eccezionali" dei due vincitori del premio di laurea in memoria della dottoressa Barbara Capovani (nella foto) uccisa davanti al reparto che dirigeva, la psichiatria territoriale di Pisa. Per il suo omicidio si trova in carcere Gianluca Paul Seung, il processo comincerà il 13 dicembre. Il 35enne di Torre del Lago era stato ricoverato per un periodo proprio in quella struttura. La dottoressa aveva firmato le sue dimissioni.

L’ordine dei medici pisani aveva istituito un solo riconoscimento da 3mila euro. Ma, visto il "livello dei candidati, il consiglio ha deciso di raddoppiare". Prerequisito, la laurea in Medicina a Pisa. La graduatoria è stata pubblicata sul sito dell’istituzione. Due i vincitori: l’ex aequo è tra Giorgia Panichella, originaria di Campobasso, che ha effettuato una parte del suo percorso alla Sant’Anna di Pisa, e Leo Lacitignola di Monopoli (Bari). Per entrambi il punteggio è stato di 95100. A pari merito abbiamo quindi deciso di consegnare due premi".

Sono quasi 30 le candidature arrivate nella sede di via Battelli. La giuria era costituita dal presidente stesso Figlini, dal prof. Michele Emdin (Fondazione Toscana Gabriele Monasterio - Cnr), dal dottor Paolo Monicelli medico di Medicina Generale, dal prof. Stefano Taddei Università di Pisa. Pochi giorni dopo la morte della psichiatra, l’ordine si era impegnato a organizzaere un tributo in suo ricordo. Da qui il bando e poi la scelta e la decisione. A metà dicembre comincerà il procedimento per la morte della professionista. L’ordine dei medici, come l’Asl, hanno annunciato la costituzione di parte civile all’interno di questo procedimento.

A. Cas.