Borgo a Mozzano celebra il 25 Aprile: "Via la cittadinanza a Mussolini"

Dalle celebrazioni ufficiali fino al consiglio comunale per avviare le procedure di revoca alla cittadinanza onoraria a Mussolini: ecco il calendario delle iniziative organizzate dal Comune di Borgo a Mozzano in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

"Vogliamo avviare le procedure per revocare la cittadinanza a Benito Mussolini – spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti –. Era prassi comune che le più alte cariche del fascismo ricevessero le cittadinanze onorarie dalle amministrazioni locali. Come altri Comuni italiani anche noi vogliamo che questa pagina di storia, spaventosa e sanguinosa, arrivi alla fine. Sarà un gesto simbolico, ma per le tante persone che hanno perso tutto, dalla vita alla libertà, è messaggio che speriamo arrivi forte e coeso".

Domani, alle 15, si terrà la commemorazione ufficiale in piazza XX Settembre e alla lapide del partigiano Pietro Pistis. Durante tutta la giornata il Museo della Memoria resterà aperto (orario 9-12 e 14-17) e sarà possibile prenotare le visite guidate ai bunker della Linea Gotica (per info e prenotazioni 371.6909132, 329.4403801). Alle 7 di mattina, invece, prenderà il via dal centro sportivo S.Michele di Corsagna la Marcia della Solidarietà (per info 0583.832020).

La sera alle 21, in una seduta aperta alla cittadinanza, si terrà il consiglio comunale il cui primo punto dell’ordine del giorno sarà "celebrazione degli ottant’anni dalla liberazione dal nazifascismo e percorso propedeutico alla revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini – approvazione ordine del giorno".

M.N.