Boom di recuperi “In un anno 360 il 30% in più“

Concluso l’anno di Anpana e concluso, per il momento, in attesa di nuova convenzione con il Comune , il recupero di pulli, piccoli selvatici, adulti feriti di piccioni, gabbiani reali e storni. “La prossima settimana - fa presente il Presidente Anpana OdV, Angelo Bertocchini - avremo un incontro con il Comune per il rinnovo assieme al Cruma di Livorno che dovrá curarli. Nel 2023, solo su , i volontari di Anpana hanno riscontrato un aumento di recuperi considerando anche il nuovo “servizio” di recupero di alcuni adulti feriti“. Sono stati 340 i pulli caduti dai nidi e piccoli selvatici orfani recuperati e trasferiti al Cruma Lipu di Livorno; a questi si aggiungono 26 uccelli adulti feriti tra piccioni, gabbiani reali e storni. In totale, quindi, nel 2023, é stato, sul territorio comunale , di 366 unitá il numero di animali recuperati con un aumento di oltre il 30% nei confronti del 2022. Questo ha comportato un impiego notevole giornaliero, soprattutto nei mesi di giugno-settembre, di volontari e mezzi.

“Nel periodo di riferimento, si é riscontrato - continua Bertocchini - un notevole decremento di recuperi di civette e rondini, mentre sono aumentati i recuperi di pulli di gabbiani e gabbiani reali, di piccioni e di riccetti. Anche per il 2023 da segnalare il salvataggio di 2 piccole volpi orfane anche queste trasferite al Cruma Lipu di Livorno. A questi si sono aggiunti i 26 volatili adulti (piccioni, gabbiani reali e storni) feriti.

Soddisfatta anche l’assessore Cristina Consani: “Anche nel 2023 sono stati numerosi, concreti e tangibili gli interventi sul territorio dei volontari di Anpana , che si sono distinti per impegno e intraprendenza nelle iniziative ordinarie e straordinarie, senza mai perdere di vista quelli che sono i valori fondanti del movimento: ovvero la tutela e salvaguardia dell’ambiente e delle specie animali“.