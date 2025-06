Bonus nidi gratis. Bando regionale per 5 strutture

Isee ad un massimo di 40 mila euro e cinque strutture capannoresi che ospitano i bambini in un contesto domiciliare, in cui poter avere il contributo in seguito all’apertura del bando regionale "Giovanisì", Nidi gratis. Si tratta di "Sebastiano Galli" di Toringo, comunale e gli altri privati accreditati: Nido "Cosimo Isola", via della Rimembranza, 30 Marlia; "Il Grillo Parlante", via Guido Rossa; "Angelo Custode", via della Chiesa, 74 Tassignano; "Naturalmente Bimbi" Spazio zero sei anni, via di Tiglio 655, Pieve di Compito.

Lo sconto sarà applicato sulle tariffe e sulle rette per l’importo che supera la quota rimborsabile da Inps (Bonus Inps) fino ad un massimo di 800 euro. L’importo della tariffa che supera 800 euro mensili dovrà essere corrisposto dalla famiglia. La domanda di contributo può essere presentata fino alle ore 18 del 26 giugno 2025 esclusivamente mediante l’applicativo regionale appositamente dedicato disponibile sul sito internet della Regione Toscana al link (https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis) La domanda per il contributo regionale deve essere effettuato da chi ha eventualmente richiesto il Bonus Inps. Per maggiori informazioni è possibile visitare il portale: Nidi Gratis - Regione Toscana. Per ulteriori informazioni e per avere supporto nella presentazione della domanda è possibile contattare l’ Ufficio Asili Nido del Comune ai numeri 0583-428305- 428422. Si tratta di una opportunità importante per le famiglie, spesso costrette a cercare di risolvere la questione delle strutture da trovare. Adesso potranno risparmiare sulla retta, in caso di Isee fino a 40 mila euro.

Ma.Ste.