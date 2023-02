Bollette, i condomini rischiano di restare al freddo

Un’intera palazzina a Sant’Anna, 12 appartamenti, rischia di rimanere al freddo. L’ultimatum di Gesam Luce e Gas è appena suonato: fattura scaduta, sospensione del servizio dietro l’angolo. “Anche nella terminologia sono maestri – commenta l’amministratore del condominio, che si è rivolto al nostro giornale per mettere in “luce“, è il caso di dire, la vicenda –. Indicare “sospensione del servizio“ invece che dire “ti staccherò il gas“ fa tutto un altro effetto. Peccato che il risultato sia lo stesso, ovvero che queste famiglie rischiano il black out“. Ma vediamo qual è l’antefatto. Intanto alla sbarra c’è la bolletta di dicembre, un salasso per ogni famiglia. “E’ aumentata quasi tre volte rispetto al dicembre 2021, e non è un dettaglio da poco – evidenzia l’amministratore del condomio –. Fatto sta che la bolletta di dicembre, una stangata assurda, è arrivata senza dare il tempo nè a me di organizzarmi per il bilancio e relazionare all’assemblea, nè ai condomini, che hanno riscaldamento centralizzato, per affrontare il pagamento di una cifra straordinaria: si parla di 10.000 euro per 12 appartamenti. Praticamente il valore di un mutuo“. “L’azienda ha inviato un sollecito di pagamento datato 31 gennaio, con scadenza entro 15 giorni da quella...