Blitz della Guardia di Finanza Sequestrati lucidalabbra e smalti

Quasi duemila prodotti per la cosmesi e la bellezza sequestrati dalla Guardia di Finanza in due esercizi commerciali della Piana, uno a Montecarlo, l’altro ad Altopascio. E’ il bilancio dell’operazione di verifica effettuata dai militari del Comando Provinciale di Lucca. I controlli, pianificati in base alle informazioni raccolte sul territorio, hanno permesso di individuare due negozi, presenti nella Piana lucchese, che avevano sugli scaffali prodotti senza i previsti standard di sicurezza per il consumatore.

In particolare, le Fiamme Gialle, intervenute in un esercizio commerciale di Altopascio, gestito da un uomo di origine cinese, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 700 smalti e lucidalabbra privi delle indicazioni minime previste dal codice del consumo. Successive investigazioni hanno consentito di individuare anche un esercizio di Montecarlo, stavolta gestito da un italiano e dedito alla vendita di articoli per estetisti e parrucchieri, anch’esso con prodotti messi in vendita privi di indicazioni minime o comunque illeggibili. Erano oltre 1200 smalti per unghie la cui etichettatura non rispettava gli standard previsti sempre dal codice del consumo e dai regolamenti europei.

Ai titolari delle due attività sono stati consegnati appositi verbali di accertamento per la successiva irrogazione di una sanzione amministrativa (che potrà arrivare fino a 35mila euro) da parte della Camera di Commercio di Lucca. La merce sottratta dalla disponibilità degli esercenti sarà, a procedimento concluso, definitivamente confiscata. Il commercio di prodotti insicuri, ricordano le Fiamme Gialle, danneggia il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole. Questi accertamenti testimoniano il costante impegno del Corpo nelle attività a tutela dei beni e dei servizi, degli operatori che seguono le regole e dei consumatori finali. Le forze dell’ordine sono molto attente anche all’igiene e all’effettiva genuinità dei prodotti alimentari.

E’ di pochi giorni fa l’intervento dei Nas ad Altopascio, nei pressi di un magazzino di cibi caratteristici della cucina orientale, che però oltre che come deposito era utilizzato anche per vendere la merce all’ingrosso. Tutto questo lavoro è sempre per la sicurezza del cittadino.

