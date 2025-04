Blitz alla festa privata 5 nei guai per droga

Continuano le attività della Compagnia Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana finalizzate al contrasto dello spaccio e consumo di stupefacenti. Dopo i recenti arresti e denunce all’autorità Giudiziaria, nella notte tra sabato e domenica i militari dell’Arma hanno condotto un’altra imponente attività di prevenzione e controllo.

I carabinieri sono intervenuti a Minucciano, dopo aver ricevuto segnalazioni su una festa privata che si stava organizzando in un’ampia area privata che, da quanto si evidenziava, sembrava potesse richiamare diverse decine di partecipanti provenienti anche da fuori dei confini Garfagnini. Sulla scorta dell’esperienza di altri episodi verificatisi nel recente passato, che proprio nella stessa località e in eventi simili avevano portato a risultati operativi quali un arresto, denunce e segnalazioni alla Prefettura di Lucca per illeciti legali al consumo di stupefacenti, i militari hanno intensificato gli accertamenti. Ed ecco che sono state confermate le criticità sospettate. Infatti, all’esito dei controlli che hanno coinvolto gli equipaggi di tutte le stazioni dell’alta Garfagnana e del Radiomobile di Castelnuovo, ben 5 giovani di cui 3 provenienti dalla Liguria sono stati trovati in possesso di sostanze illegali quali hashish e ketamina, quindi segnalati all’autorità amministrativa di Lucca per i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

Emblematico che alla notizia dei controlli, sicuramente diffusasi via social tra i partecipanti, e dopo i controlli che hanno generato i sequestri di stupefacente, si è immediatamente interrotto il flusso dei partecipanti alla festa.