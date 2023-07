Blackout, reparto al buio per otto ore Interventi di cardiologia rinviati a oggi

Sono rimasti senza luce per almeno otto ore i due settori coinvolti dall’incidente, ovvero Emodinamica e il blocco operatorio.

Una situazione non facile da gestire anche per il personale medico, che si è trovato a fronteggiare un disagio ulteriore al carico di lavoro.

"C’è ancora più da fare ora che ci son quelle parti inagibili adesso". A dirlo due funzionari a mezza bocca all’esterno del San Luca, durante una breve pausa.

Perché anche nel pomeriggio i problemi si sono protratti, e nonostante dall’ospedale trapelasse ben poco, si percepiva la situazione di difficoltà. Bocche cucite da parte di tutti, tra chi cercava di fare finta di niente e chi evitava l’argomento, anche se non mancavano evidenti strascichi dell’incidente. Con il cambio di turno, chi ha vissuto in prima persona il black out ha lasciato i vari problemi e disagi ai colleghi che sono entrati dopo, che hanno dovuto far fronte ad una difficoltà in più.

Il ripristino delle aree interessate ha richiesto tempi tecnici abbastanza lunghi, concludendosi nella serata di ieri. Questo ha significato uno stop fisiologico degli interventi programmati. Alcune operazioni di cardiologia previste per ieri pomeriggio sono state infatti rinviate a oggi. Non risulterebbero altri disagi particolari.

