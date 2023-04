Bistrot di mare e boutique gastronomica In Anfiteatro sbarca il "Baffardello"

Una nuova attività sbarca in centro, con doppio ingresso tra Fillungo e Anfiteatro, e prende il posto di un’altra attività che ha contribuito a fare la storia del commercio lucchese. "La Grotta dal 1865", infatti, storico locale e tappa gastronomica lucchese in via Fillungo si rinnova e diventa "Baffardello bistrot di mare e boutique gastronomica". La firma del locale è di Andrea Coppedè (nella foto), giovane imprenditore già titolare dal 2019 della trattoria "Il Baffardello da Andrea" sulla via Nuova per Pisa. "Il concept della cucina di mare autentica e veloce con prodotti ed eccellenze italiane e internazionali - si legge in una nota - . Nella gastronomia più di 50 referenze e piatti da consumare sul posto o take away. Potrete trovare un banco dedicato alla pescheria con pesce di giornata e un servizio degno di un atelier. L’offerta gastronomica è stata progettata con lo chef charcutier traiteur Andrea Mantovanelli, della nazionale italiana di catering e buffet premio miglior piatto di pesce al mondiale di Lione 2023". L’orario sia di bistrot e gastronomia sarà dalle 10 alle 23 sette giorni su sette.