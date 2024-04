Bioclimatica in città. Nuovo laboratorio per costruire sostenibile Il secondo appuntamento del Laboratorio del Costruire Sostenibile affronterà il tema della bioclimatica urbana per contrastare le isole di calore e ottimizzare le risorse idriche in città. Organizzato da Lucense e partner, l'evento si terrà domani in modalità online e in presenza a Lucca.