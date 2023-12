Bike sharing a tariffe scontate. Tre week end di Lam gratis

Sono quasi tre i mesi di operatività del servizio di bike sharing svolto in città dall’azienda RideMovi, che dal 27 settembre copre il territorio comunale con l’obiettivo di promuovere con nuove modalità l’utilizzo della bicicletta, quale veicolo alternativo per gli spostamenti brevi (tra i parcheggi e il centro storico, ma anche tra quartieri e frazioni) in maniera sostenibile per le persone e per l’ambiente.

Un’azione proposta dall’assessore alla mobilità Remo Santini e dagli uffici competenti con l’obiettivo di snellire la micromobilità cittadina, favorendo inoltre una netta riduzione dei costi e dei consumi in ottica green. L’azienda RideMovi, visti i buoni riscontri ottenuti sul territorio, ha lanciato una speciale promozione di Natale, con abbonamenti mensili a 4.99 euro e corse a 0.99 euro ogni 15 minuti. Scaricando l’app RideMovie dagli store Apple o Android è possibile accedere all’offerta.

“Insieme a RideMovie proseguiamo la scrupolosa programmazione che ci vede impegnati verso una mobilità sempre più green e sostenibile – dichiara l’assessore alla mobilità Remo Santini – L’azienda, che svolge il servizio in numerose città europee e può vantare oltre 30mila veicoli in dotazione, ha lanciato una promozione davvero vantaggiosa, che siamo certi potrà spingere molti cittadini a virare verso l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti brevi, con tutti i vantaggi che ne conseguono sia per l’individuo che per la collettività”. Intanto continua la gratuità nei fine settimana di dicembre a bordo di tutte le navette Lam del servizio veloce che attraversano il centro storico.