Biglietto vincente da 20mila euro venduto all’autogrill sul Quiesa

La Lucchesia si consola con le briciole della Lotteria Italia: un solo biglietto vincente, di “consolazione“, appunto. E’ davvero magro il bottino di questa edizione: solo il tagliando “Q401091“ da 20mila euro venduto all’autogrill della “Bretella“ all’altezza di Maggiano sul Quiesa. In provincia di Lucca erano stati venduti ben 51.040 biglietti, con un incremento del 18,5% rispetto all’anno scorso.

Qualcuno potrebbe tuttavia aver acquistato un buiglietto fortunato in altre zone della Toscana e farebbe bene a controllare serie e numero. Nella nostra regione sono stati staccati oltre 600mila biglietti, con una percentuale del +29,7% rispetto a un anno fa: un dato, secondo Agipronews, che è in linea con la crescita avvenuta in tutta Italia (+29,3%). I premi di seconda, terza e quarta categoria, sommati, sfiorano il milione di euro (per la precisione, sono 970mila).

Le province di Firenze e Siena fanno da traino: i quattro premi di seconda fascia (da 100mila euro l’uno) sono stati infatti centrati a Greve in Chianti (FI), Montepulciano (SI), Rapolano Terme (SI) e a Lastra a Signa (FI). Discorso simile per i cinque premi da terza categoria da 50mila euro l’uno, che sono stati vinti a Sesto Fiorentino (FI), Monteroni di Arbia (SI), Arezzo, Firenze e Fucecchio (FI). Numerosi in Toscana anche per i premi di quarta categoria, tornati per questa edizione della Lotteria Italia: nella regione sono stati infatti ben sedici i tagliandi da 20mila euro l’uno, per un totale di 320mila euro.