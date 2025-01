Bibliolucca, la classifica di libri, riviste e film più prestati nel 2024

All’inizio dell’anno si fanno classifiche e si tirano bilanci: lo hanno fatto anche le biblioteche che aderiscono alla rete provinciale BiblioLucca e che, in questo modo, ne hanno hanno stilata una speciale, quella dei libri che sono stati chiesti più frequentemente in prestito nel corso del 2024. I primi tre hanno una caratteristica: sono scritti da donne che raccontano storie di donne. In particolare, il più richiesto è stato il bestseller dell’anno ‘La portalettere’ di Francesca Giannone (ed. Nord), che racconta la storia di Anna che segue il marito, Carlo, dal paese del Sud Italia da dove proviene, dove Anna arriva con il suo bagaglio di preoccupazione per il futuro che l’attende.

Il secondo posto se l’è aggiudicato ‘Cuore nero’ di Silvia Avallone (ed. Rizzoli), che, con questo romanzo, ha vinto il Premio Elsa Morante e il Premio Viareggio-Répaci. Qua si racconta la storia di Emilia e di Bruno, accumunati dalla voglia di risorgere dalle tragedie del passato.

Terzo gradino del podio per ‘Grande Meraviglia’ di Viola Ardone (ed. Einaudi), ancora una storia di donne, in questo caso Elba e di sua madre, della vita in manicomio, e del suo Diario dei Malanni di mente, ma anche dei racconti alle nuove arrivate in reparto dei medici Colavolpe e Lampadina o dell’infermiera Gillette o di Nana, la cana. I tre libri di letteratura per bambini e ragazzi invece sono: ‘Buongiorno dottore’ di Michael Escoffier, Matthieu Maudet (ed. Babalibri) ‘Diario di una schiappa - giorni da brivido’ di Jeff Kinney (ed. Il Castoro) e ‘Mortina e la vacanza al lago Mistero’ di Barbara Cantini (ed Mondadori Ragazzi).

Tra le riviste le più richieste del 2024 sono state quella di geopolitica ‘Limes’ e ‘Focus Junior’. Per quello che riguarda i dvd, ad aggiudicarsi la palma del più prestato è stato il capolavoro del Maestro Hayao Miyazaki, ‘Il mio vicino Totoro’.