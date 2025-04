“BiblioCare“: ecco oltre 60 corsi formativi

Dalla fotografia digitale con smartphone, alle lezioni di inglese o di italiano, dalla navigazione sicura per evitare le truffe on line, alla realizzazione della propria autobiografia; dalla promozione culturale digitale alla gestione degli archivi digitali. E poi le fake news, l’educazione e l’economia di genere, l’invecchiamento attivo e l’acquisizione delle competenze relazionali.

Sono questi alcuni dei numerosi temi affrontati dal progetto BiblioCare promosso dalla Provincia e realizzato attraverso la Rete documentaria di biblioteche e archivi del territorio. Una serie di interessanti e articolati corsi di formazione – gratuiti – che l’ente di Palazzo Ducale, capofila di BiblioLucca Rete delle Biblioteche e degli Archivi della provincia, ha organizzato a seguito di una specifica indagine preliminare svolta attraverso questionari on line. Il progetto – lanciato oggi 23 aprile in occasione della giornata internazionale del libro e del diritto d’autore - propone un’offerta formativa rispondente ai bisogni espressi dall’indagine, i cui risultati sono stati elaborati per evidenziare esigenze anche sul piano della comunicazione, del reperimento e dell’ampliamento dell’utenza potenziale e dei contenuti specifici dei singoli corsi.

BiblioCare è finanziato dalla Provincia per oltre 291 mila euro attraverso il bando regionale Pr Fse+ 2021-2027 ˝Giovani e adulti in-formati”. Le lezioni sono aperte alla popolazione adulta della provincia di Lucca, con particolare attenzione al coinvolgimento delle persone in situazione di svantaggio/marginalità educativa, sia per condizione personale che territoriale. Il progetto prevede la realizzazione di 60 corsi di formazione per cittadini, suddivisi in 5 aree tematiche (1088 ore di formazione nel complesso), a cui si aggiungono 9 corsi per ulteriori 135 ore per i bibliotecari e archivisti degli istituti che fanno parte della Rete BiblioLucca.

I partner di progetto sono i referenti del Comitato Tecnico, che rappresentano tutti gli istituti della Rete BiblioLucca. Le biblioteche e gli archivi che ospiteranno i corsi sono 24 in totale: Biblioteca IMT Lucca, Biblioteca civica Agorà e Archivio storico di Lucca, Biblioteca comunale di Altopascio, Biblioteca comunale di Capannori, Biblioteca comunale di Porcari; le Biblioteche comunali di Montecarlo, Borgo a Mozzano, Barga, Pescaglia, Fosciandora, San Romano di Garfagnana, Molazzana, Gallicano, Castelnuovo di Garfagnana, Bagni di Lucca. In Versilia la Biblioteca comunale e l’Archivio storico di Viareggio, nonché le Biblioteche comunali Pietrasanta, Seravezza, Forte dei Marmi; la Biblioteca comunale di Camaiore e Archivio comunale di Camaiore, la Biblioteca centro di documentazione Sant’Anna di Stazzema.

I soggetti delegati alla docenza sono: Mestieri Toscana - Consorzio di cooperative sociali per i corsi rivolti alla cittadinanza e Soecoforma impresa sociale per i corsi dedicati ai bibliotecari e archivisti. Intanto sono aperte le iscrizioni al primo corso ‘Inglese per tutti: comunicare con il mondo in modo semplice e pratico’, che si terrà dal 26 maggio (tel. 0583-65010).