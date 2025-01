Bianucci e l’hub bocciato: "Noi non ci arrendiamo"

LUCCA"In Consiglio comunale la nostra proposta di recuperare il teatro di Corso Garibaldi, da anni abbandonato, e di destinarlo al nuovo hub per le politiche giovanili è stata bocciata senza alcuna discussione, liquidata da quattro parole di numero del capogruppo di Fratelli d’Italia. Noi però non ci arrendiamo, perché pensiamo che l’idea sia valida e soprattutto necessaria: continueremo quindi il nostro impegno per questo progetto di riqualificazione urbana e per dedicare uno spazio idoneo al protagonismo delle ragazze e dei ragazzi lucchesi".

È il consigliere comunale del centrosinistra Daniele Bianucci ad intervenire sull’esito della discussione nell’ultima riunione dell’assise di Palazzo Santini: durante l’esame del piano triennale delle opere, infatti, il sindaco e la maggioranza hanno votato contro l’ordine del giorno del giorno del consigliere comunale, incentrato sul recupero e la destinazione dell’edificio che sorge nella zona ovest del Centro storico, acquistato dal Comune di Lucca nel 2003 dal Demanio e da allora mai valorizzato e reso fruibile.

"Il piano triennale delle opere dell’Amministrazione comunale dimentica del tutto i giovani lucchesi e la loro necessità di spazi – sottolinea il consigliere –. Il progetto dell’hub delle politiche giovanili nell’ex Gasometro di San Concordio, costruito dall’entusiasmo di 200 ragazze e ragazzi che nel 2021 avevano preso parte all’apposito percorso di partecipazione e che aveva anche ottenuto un apposito finanziamento, è stato stralciato un anno fa dall’attuale giunta. Resta comunque la necessità di spazi per le ragazze e i ragazzi lucchesi: che oggi è, se possibile, ancora maggiormente impellente".