Bianucci annuncia: "battaglia"

Sant’Anna, Acquacalda e San Concordio, Bianucci promette battaglia sul piano operativo: “Domanderemo all’Amministrazione comunale di accettare le proposte dei cittadini e di ridurre in maniera significativa le previsioni di nuove edificazioni”

A Sant’Anna, nell’area verde di Via Nerici (dove sono previsti 4.500 metri quadri di superficie fondiaria destinata a trasformazioni di cui 2mila edificabili), in via Ferri (900 metri quadri, di cui 600 edificabili), tra via Puccini e via Vecchia Pardini (mille metri quadri, di cui 500 edificabili), in via del Bozzo (2.200 metri quadri, di cui mille edificabili) e col nuovo distributore che dovrebbe sorgere in viale Einaudi a due passi da un pozzo Geal che alimenta le abitazioni di Sant’Angelo, San Donato e la parte sud di Sant’Anna. All’Acquacalda e San Marco, con la previsione di 6200 metri quadri tra parcheggi ed unità immobiliari che dovrebbero sorgere nei campi, oggi completamente a verde, di via delle Ville Prima, a ridosso del campo sportivo Henderson. A San Concordio, (appartamenti, negozi, edifici commerciali, albergo e uffici in via Nazario Sauro nell’area degli ex magazzini della Manifattura Tabacchi, nelle ex Officine Lenzi, nell’ex fabbrica Lombardi, in via Bonagiunta Urbiciani, in via della Formica, in via delle Fornacette a Traversa I, in via Savonarola sud e in via Squaglia), a cui si aggiunge la previsione dell’ampliamento del centro commerciale Esselunga di 2mila metri quadri in un’area oggi a verde.

Sono questi i punti “caldi”, per i quali si annuncia battaglia per la discussione delle osservazioni al piano operativo. E l’impegno del consigliere comunale del centrosinistra Daniele Bianucci è chiaro: “Domanderemo all’amministrazione comunale un ripensamento, rispetto alle posizioni assunte in commissione urbanistica”.