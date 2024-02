Biancorossi di Merciadri ospitano Bigmat Sestese

Settima gara della regular season per il girone B della Prima Divisione, che vede impegnato lo Sky Walkers domenica alle 18 al Palatagliate contro il Bigmat Sestese. I biancorossi di Merciadri sono alla ricerca del miracolo per evitare la retrocessione. La zona tranquilla della classifica adesso è distante otto punti, con il Sibe Spa Calenzano a 14, ma niente è impossibile. La sfida contro la Sestese è fondamentale visto che si trova a quattro punti dalla zona salvezza e quindi nei play-off. Sarà una sfida sulla carta proibitiva tra due roster che hanno obiettivi diversi, ma i biancorossi nonostante la situazione in classifica drammatica hanno sempre dimostrato di non mollare. L’obiettivo di ottenere la salvezza è un obiettivo arduo, ma che sicuramente Merciadri ed il suo roster cercheranno di conquistare fino alla fine.

Alessia Lombardi