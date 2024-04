Bianchi premiato a Roma da Vietina

L’illustratore e pittore Simone Bianchi, maestro della comic art contemporanea, ha ricevuto sabato a Roma il Romics d’Oro e a premiarlo accanto a lui, sul palco c’era l’amico fraterno Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games.

Questa la motivazione: “Nel panorama globale contemporaneo, Simone Bianchi è tra i maggiori interpreti dei più famosi supereroi che hanno segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni. Superman e Batman, Iron Man e Spider-Man, Thor e Capitan America, oltre a Wolverine, gli X-Men, di cui ha ridisegnato la linea dei costumi per Marvel, solo per citarne una minima parte, sono tutti passati attraverso la fervida vena inventiva di Bianchi. Tutte le sue opere sono caratterizzate da un tratto pittorico distintivo che le rende uniche e riconoscibili”.

L’artista lucchese è da tempo riconosciuto come un maestro della “nona arte” e le sue opere sono state esposte in numerosi musei, tra cui la recentissima personale a Villa Mimbelli a Livorno, svoltasi in concomitanza con l’ultima edizione di Lucca Comics & Games.

“E’ stato un onore essere invitato a Roma per consegnare questo riconoscimento a Bianchi – commenta Vietina – ed è stato straordinario poter parlare dell’artista e soprattutto dell’uomo, della sua formazione e del rapporto di amicizia che ci lega, mettendone il luce le grandi doti per farle conoscere anche al grande pubblica di Roma”.