"Bene l’accordo Meloni-Giani". Il sindaco Pardini sottolinea l’ok ad importanti infrastrutture

Soddisfazione anche a Lucca per l’accordo di sviluppo e coesione firmato ieri a Firenze dal governatore Eugenio Giani e dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Era presente per il comune di Lucca l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani.

"Oggi è stata una giornata molto importante per Lucca – commenta il sindaco Mario Pardini – perché a Palazzo Strozzi Sacrati, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, del ministro Raffaele Fitto e del presidente della Regione Eugenio Giani è stato firmato l’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione sui finanziamenti del fondo governativo, al quale il Comune di Lucca ha brillantemente partecipato con due progetti infrastrutturali fondamentali per la città, per un finanziamento complessivo di 6 milioni di euro. Stiamo parlando del secondo lotto dell’asse suburbano, della riqualificazione delle strade annesse e del tratto da via Dei Pellegrini a via Dei Sillori, nella frazione di Nave".

"Successivamente – prosegue Pardini – la nostra amministrazione inserirà come opera infrastrutturale già indicata nell’accordo di programma fra Comune e Regione la costruzione del nuovo Palasport di Lucca, un edificio polivalente capace di ospitare eventi sportivi di primo livello, concerti ed eventi culturali di ogni tipo per una capienza di pubblico fino a seimila persone. Ringrazio il Governo Italiano, la premier Meloni, il ministro Fitto e il presidente Giani per la grande opportunità, con la speranza che nuove prospettive si aprano per un ulteriore miglioramento infrastrutturale sul nostro territorio comunale grazie al Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc). Noi faremo sicuramente la nostra parte".