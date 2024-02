Benassai ancora in forse per Pescara

Soltanto alla vigilia del match di Pescara sarà sciolto il dubbio sull’impiego o meno di Benassai, che ha saltato la gara con la Juve per un improvviso febbrone. Al momento è più no che sì. In preallarme c’è Fazzi. Nel corso dell’assemblea di Lega Pro invece, con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani che è stato eletto nuovo consigliere federale, è stata accolta la proposta di utilizzo del VAR nelle fasi play-off e play-out al termine della stagione.

Intanto si conclude oggi la prima parte delle selezioni per il progetto E-Sport della Lucchese 1905. Da lunedì inizierà la seconda parte delle selezioni, i ragazzi che si sono candidati verranno chiamati per disputare un mini torneo dove si sfideranno per decretare chi saranno i quattro player ufficiali che verranno scelti dalla società rossonera per rappresentare la squadra in tutti i tornei ufficiali organizzati da Lega Pro e non solo. Il progetto verrà realizzato in partnership con lo sponsor Fosber che ha subito sposato in pieno l’iniziativa.

e.p.