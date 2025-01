Befana di Barga. La più buona è di Antonella

Tutto bene per la terza edizione del concorso per la befana casalinga più buona. Intesa come il biscotto della Befana di Barga che solo nel territorio barghigiano si prepara in questo modo, tanto da meritarsi l’inserimento da un anno a questa parte nei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) da parte della Regione Toscana. L’edizione 2025 si è svolta come sempre nell’atrio di Palazzo Pancrazi, organizzata dal Comune di Barga e dal Giornale di Barga, con il supporto anche della Befana, quella vera, che ha tenuto a battesimo la manifestazione ed ha salutato tutti i presenti ricordando anche alcuni momenti della tradizione del biscotto della befana. Un po’ bassa, ma sicuramente di qualità, la partecipazione alla gara, con 16 befane a concorso.

Per quanto riguarda la gara, la giuria era composta dallo chef televisivo Claudio Menconi, dal pasticcere barghigiano Paolo Lucchesi, dalla professoressa Lara Rafanelli dell’Istituto Alberghiero Pieroni di Barga, da Ivo Poli presidente dell’associazione nazionale città del Castagno, da Roberta Carradini in rappresentanza dell’associazione della Befana e da Maria Bruna Caproni, in rappresentanza del gruppo che produce la befana di Castelvecchio Pascoli. Hanno valutato con attenzione quanto era stato presentato ed alla fine hanno premiato come la befana migliore di questa edizione 2025 quella della barghigiana Antonella Pellegrinotti (nella foto) che ha ottenuto 50 punti; secondo posto per la fornacina Chiara Farsetti con 47 punti, che si è aggiudicata anche il premio speciale per la migliore "pinzettatura". Terza posizione per Michela Bertucci di San Pietro in Campo con 46 punti.