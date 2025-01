Befana delle Biodiversità con i carabinieri forestali alla Casa “S.Margherita“

I Carabinieri Forestali in prima linea nell’organizzazione della "Befana della Biodiversità", una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà. Più di cento carabinieri saranno presenti nei reparti pediatrici di 44 strutture ospedaliere in tutta Italia oltre alle case famiglia, porteranno un simbolo di natura e speranza. Il personale del Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità di Montefalcone, dipendente dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, saranno impegnati per il giorno dell’Epifania, domani, presso la Casa Famiglia Santa Margherita a Capannori con la quale vige un rapporto di collaborazione duraturo, basato sulla estrema disponibilità e sensibilità del personale coinvolto e volto al benessere degli ospiti della struttura. Saranno consegnati gadgets come quaderni, matite, cappellini, colori, zainetti in tela, giochi da tavolo e dolci per far vivere una giornata davvero speciale ai ragazzi.