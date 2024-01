Bcl, via al tour de force. Si parte oggi a Siena

Esame difficile sul campo della capolista. Primo capitolo di un trittico che vedrà Basket Ball Club stasera alle 21,15 (arbitri Parigi di Firenze e Orlandini di Livorno), al PalaCorsoni di Siena contro la Virtus Stosa prima della classe, reduce da cinque vittorie consecutive e con 13 gare vinte su 16 disputate. BCL è attualmente ottava e domenica affronterà al Palatagliate Spezia, mercoledì 24, invece, ci sarà il recupero della sfida contro Sestri Levante che venne rinviata per i problemi di legionella all’impianto cittadino. Si parte però stasera contro il tem leader del campionato. Il secondo miglior attacco per i verdi della città del Palio ma soltanto quinta miglior difesa (Lucca ha subito meno punti ma ha anche giocato una partita in meno). Il successo netto dei biancorossi lucchesi contro Cecina, altra big della Division, ha riportato serenità ed entusiasmo nell’ambiente. Un blitz nella tana dei migliori farebbe impennare anche le chance di agguantare quel quarto posto che conduce a giocare nella seconda fase per la promozione. Ma servirà l’impresa. Coach Lasi ha adisposizione un roster di prim’ordine: Bartoletti, Calvellini, Dal Maso, Diminic, e una vecchia conoscenza come Lafitte. All’andata la Virtus vinse di 8, dopo una rimonta notevole. Il tecnco BCL Olivieri fotografa così la gara.

"La Virtus è sicuramente la squadra che ha avuto più continuità di rendimento. Fanno della difesa e del contropiede le loro armi principali e inoltre sono bravissimi a battere l’uomo sull’uno contro uno dal palleggio. Hanno Diminic molto bravo spalle a canestro da centro. Dal Maso e Olleia nello spot da 4 gli garantiscono pericolosità fronte a canestro, spalle a canestro e fisicità a rimbalzo. Il tutto orchestrato sapientemente da un coach che non ha bisogno di presentazioni. Noi dobbiamo far tesoro della partita dell’andata e togliere loro le certezze che hanno acquisito".

Massimo Stefanini