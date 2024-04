Basket femminile serie B

Green Le Mura Spring

43

Nicobasket

62

LE MURA SPRING: Barberio, Cerri 2, Caredio 2, Tessaro 10, Pellegrini 2, Morettini, Rapè 5, Masini 4, Michelotti 11, Peri 1, Cherkaska 3, Fedorenko 3. All. Biagi.

NICOBASKET: Nerini 3, Tongiorgi, Salvestrini 9, Pini 20, Montiani 16, De Luca 2, Bargiacchi, Giglio Tos 10, Parodi 2. All. Rastelli.

Arbitri: Marinaro di Cascina e Russo di Firenze.

Note: parziali: 18-23, 19-33, 33-52.

LUCCA

Si conclude in semifinale play-off la stagione del Green Le Mura Spring, che in gara 2 contro Nicobasket esce sconfitta e dice addio davanti al proprio pubblico alla competizione. Una sconfitta che non cancella l’entusiasmante cammino che le ragazze biancorosse hanno fatto nella Serie B. Nella prima frazione di gioco le Spring fanno poco possesso e sulla transizione dopo la tripla sbagliata di Cherkaska arrivano i primi due punti di Giglio Tos. Ci pensa poi Pini con due tiri da sotto che piazzano uno 0-4, Michelotti e Fedorenko con un 2/2 dalla lunetta riescono ad impattare e si ritorna in parità 4-4. Al terzo minuto una tripla di Tessaro permette alle lucchesi di andare avanti, ma le ospiti in meno di un minuto arrivano al 7-14. Inizia la rincorsa delle Spring, ma Nicobasket chiude bene. Il secondo quarto, si apre sul 18-23 con le ragazze di coach Biagi che riescono a smuovere il tabellone solo all’ottavo minuto con un 1/2 di Fedorenko, ma ci pensa Salvestrini a far chiudere le avversarie sul 19-33.

Al rientro dagli spogliatoi subito Giglio Tos in grande forma e una tripla di Montiani permettono di allungare sul 19-38, ma una grande Michelotti riesce a ricucire sul 26-38. Da lì la gara riprende il suo corso saldamente in mano alle ospiti che arrivano all’ultima sirena sul 33-52. Ultimo quarto a ritmi blandi come impresso dalle ospiti, spazio nel finale a tutte le panchine. "La partita in sostanza è finita dopo il primo quarto - commenta Biagi - giocato molto bene da entrambe le squadre. Il parziale del secondo quarto di 1 a 10 ci ha un po’ condizionato a livello mentale, abbiamo fatto tanti errori anche da sotto canestro. I 43 punti sono testimoni della difficoltà che abbiamo avuto in questa partita. Complimenti alle avversarie, a noi rimane comunque un gran campionato, la squadra era nuova, con gli inserimenti giusti siamo riusciti ad arrivare in semifinale play-off".

Alessia Lombardi