BargaJazz, prime anticipazioni. Ospite d’eccezione sarà il sassofonista Chris Cheek

Trentacinquesima edizione per il BargaJazz Festival, dedicato quest’anno alla musica di Joe Henderson con ospite d’eccezione il sassofonista statunitense Chris Cheek. Come ogni anno il noto festival musicale barghigiano si compone di molte iniziative che si terranno tra i mesi di luglio ed agosto. Il XXXV concorso internazionale di composizione e arrangiamento per orchestra jazz è lo zoccolo duro della manifestazione e come tutti gli anni sarà articolato in diverse sezioni. Ospite della BargaJazz Orchestra sarà il saxofonista statunitense Chris Cheek che suonerà, come solista, i brani arrangiati appositamente per lui dai concorrenti. Le serate finali delle sezioni A e B si terranno il 23 e 24 agosto. Non mancherà il BargaJazz Contest, concorso dedicato ai gruppi emergenti under 30.

Ogni anno viene assegnato un premio al miglior gruppo emergente ed anche un premio speciale al miglior solista dedicato a Luca Flores (eccezionale pianista scomparso nel ‘95, militante nell’orchestra di Barga Jazz nelle prime edizioni del Festival). Nelle proposte del festival anche "Barga Jazz Concerti" con tanti appuntamenti in programma tra il 21 di luglio e il 31 di agosto in diversi luoghi nel Comune di Barga e nei comuni della Valle del Serchio: primo appuntamento il 21 luglio con il quartetto di Fabrizio Bosso nel borgo di Castiglione di Garfagnana. Altra proposta immancabile del festival, che aprirà una settimana e più di eventi nella cittadina barghigiana, sarà come tutti gli anni BargaINjazz (la festa del jazz) il 18 agosto: ogni anno il centro storico di Barga è invaso per un giorno da tantissimi musicisti di Jazz. In ogni piazzetta si esibisce in contemporanea un gruppo di jazz di diverso stile. A fare da collante la presenza di una marcing band che percorre tutte le vie e le piazze del jazz insieme agli appassionati che ogni anno non mancano questo appuntamento. Info: www.bargajazz.it - [email protected] - tel. 348 3954468 Prevendite biglietti: www.liveticket.it.

Luca Galeotti