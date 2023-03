Barga, tutti gli eventi in vista dell’8 marzo

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Barga in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna, presenta una serie di iniziative. Domani alle 16 l’inaugurazione della mostra di pittura "Profumo di Donna" elaborata dalla Scuola di Pittura di Arcadia. Alle 17,30 in modalità online, la terza conferenza della serie "Donne e Scienza" organizzata da Unitre Barga e tenuta dalla relatrice professoressa Veronica Poggi. Nel pomeriggio di mercoledì 8 a Fornaci di Barga, le componenti della Commissione affiancheranno l’associazione AISM con l’iniziativa benefica "Gardensia, Fermiamo la Sclerosi Multipla con un fiore" vendita di gardenia e ortensia per sostenere la ricerca. Giovedì 9 alle 18,30 al Foyer del Teatro dei Differenti, la presentazione del libro "Io e Alda Merini" di Eleonora Giovannini. Sabato 18 alle 21 presso l’oratorio della chiesa del Sacro Cuore, le Commissioni di Barga, Borgo a Mozzano e Coreglia presentano la prima tappa dello spettacolo "Frammenti di vite" che unisce un recital di prosa e poesia tratto dalla raccolta "Nuda" di Doris Bellomusto e la scrittura collettiva degli studenti del corso Laboratorio+Teatro+Poesia a cura di Francesco Tomei e Doris Bellomusto.