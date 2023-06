Barga, tre mesi di festa Eventi e appuntamenti per tutta l’estate Dai libri alla musica

Una estate ricca di eventi come non si vedeva da un po’ di tempo. Presso la sala consiliare di Palazzo Pancrazi, la sindaca di Barga, Caterina Campani, insieme ai componenti della Pro Loco Barga, il presidente Andrea Marroni e Emma Biagioni e Alessandra Orsi, ha presentato ieri il calendario degli eventi del periodo che va da giugno a settembre. Un calendario reso possibile, ha sottolineato Campani, grazie all’impegno di tantissime realtà, dal Comune di Barga alla Pro Loco per poi passare a tante associazioni culturali e non del territorio che organizzeranno gli eventi in questi mesi e che la sindaca ha voluto ringraziare per il grande impegno per Barga e per la sua valorizzazione che è anche grande strumento di promozione e di accoglienza turistica. Nella conferenza, a grandi linee sono stati presentati i principali appuntamenti che si sono aperti proprio in questi giorni con Lebeeramente, la festa della birra che fino all’11 giugno si terrà nei fine settimana allo stadio Moscardini e dalla festa del 2 giugno svoltasi a Fornaci.

Ricco sarà il panorama degli appuntamenti letterari con il ritorno del festival letterario Tra le righe di Barga dal 13 al 16 luglio, ma anche con gli "Itinerari letterari a Barga" alla Fondazione Ricci con appuntamenti il 3, 10, 24 giugno e 8 luglio ed altre presentazioni letterarie nella cittadina e non solo. Tra gli eventi clou del mese di luglio il ritorno delle Piazzette di Barga, la festa del centro storico, tra movida, musica e buon mangiare che si terrà dal 13 al 25 luglio e che, come spiegato dal presidente della Pro Loco, quest’anno si accrescerà anche come numero di piazzette gastronomiche con l’arrivo di altre associazioni e con la bellezza di ben 70 concerti spalmati nelle varie serate. Per la musica appuntamento l BargaJazz Festival dedicato a Carlos Jobim e che si terrà dal 17 al 26 agosto con anche l’appuntamento di BargaINjazz Per la musica, e la poesia, Casa Pascoli tornerà ad ospitare il 10 agosto la tradizionale Serata Omaggio il cui reading sarà a cura degli attori Giuseppe Zeno e Bianca Panconi e la parte musicale a cura delle LadieSoprano e dell’Ensemble Le Muse. Molti anche gli eventi legati alla tradizione tra cui la solenne processione i San Cristoforo il 24 luglio; la secolare fiera di Santa Maria e San Rocco il 15, 16 e 17 agosto, il ritorno, pur se in una location tutta nuova, della rievocazione della trebbiatura del Grano che si terrà a Filecchio il 23 luglio. Nutrita anche la proposta delle mostre d’arte che in tutto saranno 17 e che tra i pezzi forti, oltre alla mostra su Bruno Cordati in corso fino al 25 giugno alla Fondazione Ricci, verrà nella stessa sede anche una mostra dedicata a John Bellany, a dieci anni dalla sua morte (dal primo al 22 luglio), e la mostra "Lungo le sponde del mio dolce fiume. La Corsonna" (dal 29 luglio).

L’atrio di Palazzo Pancrazi ospiterà la mostra "Pascoli fotografo" dal 16 settembre al 30 novembre. Il Conservatorio Santa Elisabetta dal 1° luglio al 31 agosto ospiterà invece una mostra dedicata ai cinquant’anni di presenza a a Barga di Swietlan Kraczyna. Tra gli eventi di settembre il ritorno del fine settimana scozzese (The Barga Scottish festival) in programma dall’8 al 10 settembre.