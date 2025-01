Barga rinnova la tradizione della Befana

Barga è pronta per la grande tradizione della Befana e per tutti gli eventi che si terranno nella giornata di oggi e che rendono la cittadina un luogo unico dove vivere queste tradizioni: i canti di questua dei bambini, che vestiti da befane e befanotti girano le case per richiedere dolcetti e qualche soldino; la rassegna delle Befane, che alla sera vede il transitare nel centro storico dei gruppi o delle befane singole, in giro per le case a portare i doni che la Befana riserva ai bambini; la visita speciale della befana che dalla sua casina in Pegnana scende nel pomeriggio della vigilia per incontrare tutti i bambini.

E poi c’è anche il concorso della befana casalinga più buona: lo spettacolare biscotto della befana che solo nel territorio di Barga e dintorni si prepara così e che non ha eguali per sapore e bellezza. Il via ai festeggiamenti nel pomeriggio, quando in giro per il paese si udiranno i canti di questua dei bambini con le classiche strofe: "Ecco donne la befana…". Da non perdere naturalmente l’arrivo della Befana vera: dalla sua casina scenderà fino a Barga per incontrare grandi e piccini. Dalle 14, con il suo miccetto e qualche befanotto di accompagnamento, girerà con i bimbi il paese per i canti di questua.

Partirà dalla zona di Largo Roma per poi andare nel piazzale Matteotti e da qui risalire attraverso via Pontevecchio, nel centro storico. Da sapere che in caso di pioggia non ci sarà il tradizionale giro per il paese, ma la Befana si potrà trovare a partire dalle 15 sotto la Volta dei Menchi. Il pomeriggio vedrà poi la terza edizione del concorso per la migliore befana casalinga di Barga.

Concorso dedicato al biscotto tipico, che si prepara nelle case in particolare in occasione della ricorrenza della Befana: si terrà nel pomeriggio di oggi nell’atrio di palazzo Pancrazi, sede del Comune. Tutti coloro che amano questa tradizione possono partecipare. La consegna delle proprie produzioni dalle 14.30 alle 16.30. Poi al lavoro la giuria, che verso le 17.30-18 proclamerà la befana più buona. Infine tornerà la sera della vigilia anche la Rassegna delle Befane. Luogo principale dell’evento la Loggia del Capretz e piazza Salvo Salvi con anche i locali della piazza coinvolti nell’avvenimento.

Qui l’appuntamento atteso con i gruppi delle befane di passaggio, quelle impegnate a cantare la questua ed anche a portare i doni nelle case dei bambini. Tutti i gruppi, le befane singole, tutti coloro che vorranno partecipare, ma naturalmente anche il pubblico, sono attesi dalle 21 in poi. Verso le 23 un’apposita giuria proclamerà i vincitori. La Befana darà poi appuntamento a tutti domani alla Casina della Befana di Pegnana (dalle 14 in poi), per l’ultimo saluto della simpatica vecchina, grazie ad un bel pomeriggio organizzato dall’Associazione della Befana. I bambini potranno rivolgere l’ultimo saluto alla vecchina di monte e ringraziarla se a loro ha portato regali. Da sapere che la casina della Befana è aperta a tutte le famiglie che vorranno visitarla non solo domani, ma anche tutte le restanti domeniche di gennaio.

