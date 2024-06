Barga, largo trionfo per Campani: "Da oggi si torna subito a lavorare"

Giorni di tensione, per un risultato che appariva incerto, ma con la voglia matta di proseguire il suo cammino da sindaca di Barga, per Caterina Campani. Sarà lei di nuovo incarica per i prossimi 5 anni. Tensione che si è sciolta nell’abbraccio liberatorio con i componenti della sua squadra, con il babbo Mauro ed il fratello Alessandro, con Andrea Marcucci e con tanti sostenitori che ieri pomeriggio, quando ancora il voto non era ufficiale, ma il dato era incontrovertibile, l’hanno aspettata alla scuola elementare Pascoli di Barga per acclamarla sindaco con un’atmosfera di gesta, per il secondo mandati mandato. Un bel momento di festa per tutti i sostenitori di Caterina Campani.

Ha vinto con un grosso distacco, più alto rispetto alle precedenti amministrative con oltre 650 voti di vantaggio sul diretto inseguitore Francesco Feniello e con la Morelli rimasta assai indietro; con una tenuta quasi insperata sulle sezioni barghigiane, dove c’era stato in un primo momento un testa a testa con Feniello, ma con nuovi punti guadagnati mano a mano che andava avanti lo spoglio. Feniello a Barga è riuscito a vincere su due sezioni su quattro.

Per il resto per la Campani una vittoria senza se e senza su Fornaci e sulle frazioni dove la Morelli appariva, almeno sulla carta, più forte ed invece la più forte è stata Caterina Campani.

"Direi che il risultato è stato ottimo un po’ ovunque perché Fornaci e tutte le frazioni hanno risposto bene. Mi sembra che anche a Barga, rispetto al 2019 si siano recuperati voti e sia stato senza dubbio un ottimo risultato - dichiara -. C’era, insomma, nei giorni scorsi un po’ di incertezza e quindi sono felice per quello che è emerso - dice subito dopo i primi festeggiamenti con i sostenitori - Penso abbia ripagato il lavoro fatto in questi anni un lavoro di tanta fatica, ma anche di tanta dedizione, tanta attenzione. Davvero ho sacrificato tanto per il comune e continuerò a farlo, perché ci tengo a far bene. Spero solo che siano anni un po’ più tranquilli di questi cinque caratterizzati da pandemia e tutto il resto…".

E poi un pensiero per il futuro, direttamente dal giorno dopo delle elezioni.

"Da domattina quindi (oggi per chi legge) testa bassa e lavorare - spiega -. Il primo impegno da sindaca, da rieletta sindaca? Domattina (oggi per chi legge) subito in KME, perché ci sono un po’ di problemi da risolvere dopo anche quanto è successo e quindi sarò subito in fabbrica. Nessuna anticipazione invece per la squadra di giunta: "Ne riparliamo nei prossimi giorni. Primo impegno KME, poi un po’ di riposo che ne ho bisogno e da mercoledì anche testa sulla squadra. A chi dedico la vittoria? "Al babbo, tutta la babbo. Questa volta tutta a lui".

Luca Galeotti