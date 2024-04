Barga e Scozia unite. Dal concerto per Puccini al viaggio della sindaca e l’associazione BargaScot

Una mattinata al sapore di Scozia a Barga per la presentazione del prossimo viaggio in Scozia, per rinsaldare i legami con quelal terra e le sue istituzioni, della sindaca di Barga Caterina Campani, ma anche per presentare la nascita dell’associazione "BargaScot" che in patria avrà il compito di arricchire e far crescere sempre più il week-end scozzese di settembre. Il viaggio e l’associazione sono stati presentati nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi ieri mattina dalla sindaca di Barga e dal presidente della neonata associazione Stefano Orsucci, assieme a diversi componenti dle direttivo. Principali promotori dell’associazione Stefano Orsucci (Presidente), Francesco Talini (Vicepresidente), Simona Orsucci (Tesoriere), Sonia Maria Ercolini (Segretaria), Riccardo Fabbri, Riccardo Reverberi e Adele Pierotti (consiglieri). L’obiettivo è contribuire, in collaborazione con istituzioni, enti pubblici e privati e altre associazioni, alla promozione culturale, culinaria, musicale, delle tradizioni, storica e sociale del rapporto fra Barga e la Scozia.

Tra gli eventi principali ovviamente lo Scottish Weekend che dal 6 all’8 settembre prossimi si terrà a Barga. Oltre all’associazione si è parlato dell’imminente viaggio in Scozia della sindaca: dal 13 al 18 aprile la Scozia ospiterà diversi eventi ed iniziative in chiave barghigiana, tra cui anche il viaggio della squadra dei Gatti randagi, gemellata con i Celtic di Glasgow, ma soprattutto la sigla dei patti di amicizia tra il comune barghigiano, il comune di Glasgow e la contea del sud Ayrshire.

Gli accordi saranno ora siglati in Scozia il 15 aprile con il Lord Provost del sud Ayrshire Iain Campbell nella cittadina di Ayr ed il 16 aprile con il Lord Provost di Glasgow, Jacqueline McLaren. In questa occasione il legame tra Scozia e Barga si rafforzerà anche nel nome di Giacomo Puccini. Il 16 aprile, alle 18, al City Chambers della Città di Glasgow, si terrà infatti il "Concerto Puccini Rhapsody", grazie anche alla collaborazione con l’Associazione lucchesi nel mondo. Subito dopo la firma del patto. Non mancheranno poi altri incontri con le comunità dei bargo-scozzesi di Glasgow e di Ayr.

Luca Galeotti