Barga e Puccini. Tutti gli eventi per il centenario

Anche Barga renderà omaggio, con un programma di iniziative davvero di ampio respiro e che travalicheranno anche i confini nazionali, al centenario di Giacomo Puccini. “Barga e Puccini“ è il nome del fitto calendario presentato ieri nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi con il coinvolgimento nell’organizzazione dal Comune di Barga a tantissime realtà barghigiane e non. L’obiettivo è celebrare un rapporto lontano tra questa terra e Puccini, attraverso Giovanni Pascoli.

Per tutto il 2024 in programma numerosi eventi capaci di mettere in luce ogni aspetto della vita culturale di Barga. “Barga e Puccini“ ha il patrocinio di Regione Toscana - Consiglio regionale, Provincia di Lucca, Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane, Fondazione Giacomo Puccini, Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini. A presentare il programma la sindaca di Barga Caterina Campani, con i consiglieri regionali Mario Puppa e Valentina Mercanti. Si inizia il 19 marzo con la conferenza (ore 21, alla Biblioteca Gli Incartati di Fornaci di Barga) “Giacomo Puccini si racconta nel centenario della sua morte“, con Massimo Salotti. Tra gli eventi di spicco, il 16 aprile (ore 18, City Chambers-Città di Glasgow), “Concerto Puccini Rhapsody“, a cura dell’Associazione Lucchesi nel mondo.

E per la prima volta nella storia di Barga, un mega concerto all’interno della KME (2 giugno, ore 21): “Puccini Gala: omaggio al maestro“. Tra gli altri eventi, il 5 aprile (ore 21, Teatro dei Differenti), "L’altro Giacomo" di e con Renato Raimo, spettacolo che fa parte della stagione di prosa. Tante saranno le conferenze e le presentazioni di libri, ma soprattutto gli appuntamenti musicali e le mostre. Dedicati a Puccini anche gli eventi del “Serchio delle Muse“, la serata omaggio a Pascoli del 10 agosto e il concerto al Lago Santo l’11 agosto. Il 6 ottobre (ore 16, Teatro dei Differenti) l’inaugurazione della targa dedicata al Maestro. Coinvolte anche Fondazione Ricci, Fondazione CRLucca, Fondazione Pascoli e Fondazione Banca del Monte di Lucca con mostre che si terranno tra Barga, Castelvecchio Pascoli e Lucca.

Luca Galeotti